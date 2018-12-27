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Kaymakam Halim trafo merkezini denetledi

Kütahya’nın Simav ilçesine enerji akışını sağlayan TEİAŞ trafo merkezi, Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından denetlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesine enerji akışını sağlayan TEİAŞ trafo merkezi, Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından denetlendi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kaymakam Halim “ Simav trafo merkezi ilçemizin kalbidir. Çünkü enerji hayattır, ilçenin enerjisi buradan sağlanıyor. 24 saat esasına göre görev yapıyor. İlçede iki adet trafomuz var. Buradaki sistemin bu gün itibarı ile parasal karşılığı 35 milyon TL. 2018 yılında yapılan yatırımlar ile, sistem daha güvenli ve daha sağlıklı işleyen bir duruma yükseltildi ” dedi. (MEİ-EFE)

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