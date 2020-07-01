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Kaymakam Halim: "Vizyon projelerimiz devam ediyor"

Kütahya’nın Simav ilçesinde, tarımsal kalkınmaya destek amacıyla hazırlanan vizyon proje çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, tarımsal kalkınmaya destek amacıyla hazırlanan vizyon proje çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Yağmurlar köyündeki 6 bin 416 dekar arazinin yanı sıra, çevre köylerle birlikte toplam 8 bin 70 dekar alanın sulanması için yapımına başlanan gölet inşaatının önemli ölçüde tamamlandığını ifade etti.


Kaymakam Halim, "Yılda 4 bin ton kiraz üretilen Yağmurlar köyünün diğer bir geçim kaynağı olarak küçükbaş hayvancılığı sayabiliriz. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ‘Bin 71 Gölet Projesi' kapsamında yapımı devam eden Yağmurlar göleti, ilçemizin vizyon projelerinden biridir. Önümüzdeki dönemde sulama sistemi de inşa edildiğinde, bu yörenin çehresi değişecektir” dedi.

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