Kaymakam Halim: Yangınların sebebi eski ve ahşap evlerdeki dikkatsizlik

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 1 Ocak 2017 tarihinden bu yana 19 ev yangını meydana geldiği, 5 vatandaşın yanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “İlçemizde çeşitli sebeplerle meydana gelen ev yangınlarında zarar gören vatandaşlarımıza hem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, hem de Simav Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından maddi yardım yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 19 aileye toplam 150 bin TL yardım yapılırken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 80 bin 360 TL nakdi yardım yapılarak, mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Vakfımız tarafından evi yanan ve oturacak başka evi olmayan vatandaşlarımız için yeni konut yapımı başlatıldı. İlçemizde meydana gelen yangınların başlıca sebebi, evlerin eski, ahşap oluşu ve dikkatsizlik” dedi.