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Kaymakam Halim: "Yarencilik geleneğini önemsiyoruz”

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ’Yarencilik’ geleneği yönetim kurulu üyeleri, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’i makamında ziyaret etti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Yarencilik' geleneği yönetim kurulu üyeleri, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'i makamında ziyaret etti.


Yarenbaşı Kemal Makas ve yönetim kurulu üyeleri ile köşe ihtiyarı Taner Kazcıoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, Simav'daki Yarencilik geleneğinin geçmişten günümüze tarihi gelişimi anlatıldı.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 'Y'arencilik' geleneğinde kişilerin sevgi, saygı hoşgörü ve itibar sahibi olmanın çok önemli olduğunu gördüklerini ifade etti. Halim, Yarencilik geleneğini yaşatmak amacıyla yeni kurulan ‘Ahde vefa' yareni yönetim kuruluna teşekkür etti.


Yarenbaşı Makas tarafından Kaymakam Halim'e yaren hediyesi takdim edildi.

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