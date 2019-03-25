Kaymakam Halim yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “Yaşlılar Haftası” dolayısıyla ilçede bir dizi ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Kaymakam Halim ve beraberindeki Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çetin Balamur, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Bilge Sapmaz ile “Yaşlılar Haftası” nedeniyle yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Yaşlıların sorunlarını dinleyerek, sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Ev ziyaretlerini değerlendiren Kaymakam Halim “ Bu ziyaretler vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki iletişim yollarının çok açık olduğunu gösteriyor, toplumsal dayanışma duygusu güçleniyor. Bazı sıkıntı ve sorunları yerinde görmek daha doğru bir çözüm yolu bulmak sonucunu doğuruyor. Her ay yaklaşık 40 hane ziyareti yapıyoruz. Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, dar gelirli yurttaşlar, bölünmüş aileler ve çocukları hedef kitlemiz oldu” dedi.

Ziyaretten memnun olan aileler ise, hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyerek Kaymakam Halim ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler.