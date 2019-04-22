Kaymakam Halim'den 'borçsuz belediye' ziyareti

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesinde, yargı kararıyla Belediyelik hakkının kazanılmasıyla, 31 Mart 2019 tarihine kadar Belediye Başkanlığı görevini yapan Kaymakam Türker Çağatay Halim, 31 Mart Yerel Yönetimler seçiminde Belediye Başkanı seçilen Feridun Aktay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Simav Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan ve Jandarma Binbaşı Mustafa Matar'ın da hazır bulunduğu ziyarette bir konuşma yapan Kaymakam Halim “ Kuşu halkı en son 2009 yılında Belediye Başkanını seçmişti. Ülkemizde son 5 yılda yapılan tüm seçimleri boykot edip, hukuk mücadelesini de kazanan Kuşu halkı 31 Mart Yerel seçimlerinde Ak Parti adayı Feridun Aktay'ı, kendilerine hizmet etmek amacıyla Belediye Başkanı olarak seçti. Yüksek bir katılımla seçime giden Kuşu Beldesinin Belediyesini, Feridun Aktay'a, borçsuz olarak devrettim. Bundan sonra Kuşu halkına yapılacak hizmetlerin yakın takipçisi ve yanında olacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Kuşu Belediye Başkanı Feridun Aktay, “ Nüfusumuzun 2 bin'den az olması sebebiyle Beldelik hakkını kaybetmiştik. Beldemizin köy statüsüne dönüştürüldüğü zamandan bu yana, Okul Müdürlüğü görevimin yanında Muhtar vekilliği görevini de yaptım. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Kuşu halkının teveccühü ile Ak Parti'den Belediye Başkanı seçildim. Gönül Belediyeciliği anlayışıyla, ekibimle birlikte hizmet için kollarımızı sıvadık. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.