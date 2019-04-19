Kaymakam Halim'den esnaf ziyareti

Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve İçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi

İlçenin genel sorunları ile ilgili fikir alış verişinde bulunan Kaymakam Halim, Vatandaşla birlikte olmanın, görülemeyen sorunlara daha kolay ulaşılacağını belirtti. Halim “ Her fırsatta esnaflarımızı ziyaret ediyorum, halkla bütünleşmek hizmetleri kolaylaştırıyor” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Belediye Başkan adayı olan esnaf Eray Efe, Kaymakam Halim ve Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Efe, “Devlet Başkanımızın temsilcisi olan ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim'e Simav'da acil yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi ve teklifler sunduk. Uygulanabilecek hizmetlerin, geç kalınmadan yapılmasını istedik” diye konuştu.