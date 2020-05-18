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Kaymakam Halim'den kültür hizmeti

Kütahya’nın Simav ilçesinin antik geçmişi ile ilgili yapılan bilimsel bir araştırma, eğitimci yazar Ahmet Demircan tarafından kaleme alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinin antik geçmişi ile ilgili yapılan bilimsel bir araştırma, eğitimci yazar Ahmet Demircan tarafından kaleme alındı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'in destekleyip ücretsiz olarak dağıtılacak olan 166 sayfalık ‘Antik Çağda Simav' adlı kitap, yazarın 12'inci eseri olduğu belirtildi.


Kaymakam Halim, Simav'ın tarih boyunca bölgesinin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Halim, “Antik çağlarda adına para bastırılabilecek kadar önemli olan, Synaus ve Ankyra gibi iki önemli kente ev sahipliği yapan Simav, Synaus kentinin devamı niteliğindedir. Günümüzde ise doğası, seracılığı ve sağlık turizmi ile ön plana çıkan Simav, son yıllarda tarihi ve kültürel değerlerini sahiplenme noktasında bir atılım içerisindedir. Antik çağlara uzanan yolculuğunu ortaya koymak adına yeni projelere girişmiş, sahip olduğu kent müzesiyle bu atılımı tescillemiştir. Tarihi ve kültürel değerlerin yaşaması ve geleceğe taşınması için pek çok bilimsel yayın yapılmıştır” dedi.


Eğitimci Yazar Demircan, Simav'ın tanıtımı bakımından üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirterek, ‘Antik Çağda Simav ‘ kitabının Simav'a hizmet düşüncesinin tezahürü olarak ortaya çıktığını ifade etti. Demircan kitabın ücretsiz dağıtımı için, basımını üstlenen Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'e teşekkür etti.

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