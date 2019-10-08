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Kaymakam Halim'den ‘Mangala turnuvası' birincisine ödül

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Akdağ İlkokulu’nda, düzenlenen ilkokullar arası ’Mangala turnuvası’nda, Simav Gülizar Eren İlkokulu öğrencisi Ayşenaz Damrık birinci oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Akdağ İlkokulu'nda, düzenlenen ilkokullar arası 'Mangala turnuvası'nda, Simav Gülizar Eren İlkokulu öğrencisi Ayşenaz Damrık birinci oldu.


Ayşenaz Damrık ve ailesini kutlayan ve hediye takdim eden Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, mangalanın stratejik bir oyun olduğunu belirterek, öğrencilerin sistematik ve analitik düşünmesine katkı sunduğunu ve Simav Kaymakamlığı olarak, mangala oyununu özel olarak önemsediklerini ifade etti.

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