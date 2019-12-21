Kaymakam Hasan ?i?ek: "Emet'in termal zenginli?i, do?a turizmi ile desteklenecek"

K?tahya'n?n Emet Kaymakaml???'nca projelendirilen ve yakla??k 1 milyon 200 bin TL'ye mal olacak proje hayata ge?iriliyor. Bu kapsamda yap?lacak 8 adet 35 metrekare, 2 adet 45 metrekare, 1 adet 109 metrekare bungalow ev ve 1 adet 250 metrekare ah?ap k?r restoran yap?m? i?i ihale edildi.

?l?enin termal zenginli?inin do?a turizmi ile desteklenmesi ad?na bu t?r projelere a??rl?k verdiklerini belirten Emet Kaymakam? Hasan ?i?ek, ''Emet il?esine gelen turistlerin hem termal hemde do?a turizminde faydalanabilecek. Emet il?emize gelenler termal turizm yan?nda E?rig?z iki ta? kanyonu ve Yenicek?y g?leti bungalow evlerimizde konaklayabilecekler. Do?ayla i?i?e restorantlar?m?zdan istifade edecek, termal kapl?calar?m?zla da Allah'?n izniyle ?ifa bulacaklar. Emet kaymakaml??? olarak il?emizde yapt?rd???m?z Emet termal sa?l?k fizibilete ?al??mas?nda ?ne ??kan termal Eko Turizm ?nceli?i nezdinde il?emizde bu y?nde ?al??malar?m?z devam edecek ?dedi.