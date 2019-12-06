Kaymakam Hasan Çiçek: "Örnek bir hastanemiz var"

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, genel durum hakkında bilgiler aldı.

Bilgilendirme öncesinde yoğun bakım ünitesinde yatan hastaları, hastane yönetimi ile birlikte ziyaret eden Kaymakam Çiçek, hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, hastaların durumları hakkında bilgiler aldı, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Baştabibi Dr. Rukiye Kara tarafından Kaymakam Hasan Çiçek'e konferans salonunda bilgi sunumunda bulunuldu.

Bilgilendirme sunumunda Hastane Baştabibi Dr. Rukiye Kara ile birlikte Sağlık Hizmetleri Müdürü Güler Savaş ve İdari Mali İşler Müdür Vekili Latif Yaman hazır bulundu.

Kaymakam Çiçek'e eski hastanenin durumu, taşınma süreci, yeni binaya taşınma, hastanenin işleyişi, bölümleri, güvenliği, personel ve mali olmak üzere genel durumu hakkında bilgiler verildi.

İhtiyaç ve talepleri de dinleyen Kaymakam Hasan Çiçek, “Yeni hastanemizin genel durumu hakkında vermiş olduğunuz bilgilerden ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı başta Baştabibimiz olmak üzere, sizlere ve şahsınızda katkısı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni hastanemiz örnek bir hastane konumundadır. Hastanemize 2 pratisyen hekimin atanması da sevindirici bir gelişmedir. Özellikle uzman hekim ihtiyacımızın karşılanması için girişimlerimiz sürmektedir“ ifadelerini kullandı.