İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam İpek, ara tatildeki öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Kaymakamı Muhammed Enes İpek, ara tatildeki öğrencileri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ediyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kaymakamı Muhammed Enes İpek, ara tatildeki öğrencileri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ediyor.


Kaymakam Muhammed Enes İpek, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Yüksel ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Öztürk ile birlikte Çokköy'de ikamet eden ara tatildeki öğrencileri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi.

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