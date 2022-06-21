İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam İrdelp, hasar tespit çalışmalarına katıldı

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, ilçeye bağlı Akçaköy’de meydana gelen etkili dolu yağışının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte üretim alanlarında hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, ilçeye bağlı Akçaköy'de meydana gelen etkili dolu yağışının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte üretim alanlarında hasar tespit çalışmalarına katıldı.


Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Altıntaş ilçemiz Akçaköy'de meydana gelen etkili dolu yağışının ardından çeşitli ürünlerin üretim alanlarında ekonomik zarar oluşmuştur. Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelince hasar tespit çalışmaları yapılmıştır” denildi.

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