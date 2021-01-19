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Kaymakam İrdelp: ''Kooperatifleşme ilçe ekonomisi için önemli''

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak’ın ilçe tarımı ve sorunları konusunda istişarede bulunduğu bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak'ın ilçe tarımı ve sorunları konusunda istişarede bulunduğu bildirildi.


Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde tarım ve hayvancılık konusunda kooperatifleşme çalışmaları yapılması konusunda Ziraat Odası Başkanımızla fikir birliğine vardık. Tarım konusunda ilçemiz bölgemizde söz sahibi. Aynı başarıyı hayvancılık konusunda da yakalamak için çalışmalar yapacağız. Ziraat Odası Başkanımız bu konuda oldukça istekli. Bütün gayemiz Altıntaş ilçemizde hayvancılık ve tarımın başarılı bir şekilde yapılmasını sağlamak ve ilçe ekonomisinin kalkınmasına destek olmak'' dedi.

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