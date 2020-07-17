Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, “Vergi Nedir?” konulu kompozisyon yarışmasında il birincisi olan Dereköy Ortaokulu öğrencisi Cevdet Demirtaş'ı ödüllendirdi.

Dereköy Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Cevdet Demirtaş, Kütahya Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Vergi Haftası kapsamında ortaokul öğrencileri arasında düzenlemiş olduğu “Vergi Nedir?” konulu kompozisyon yazma yarışmasında “Dönüşüm Muhteşem Olacak” adlı kompozisyonu ile il birincisi seçilmişti.

Başarısından dolayı Cevdet Demirtaş'ı tebrik eden Kaymakam Buğra Karadağ, öğrencinin isteği doğrultusunda profesyonel fotoğraf makinası hediye etti. Ödül töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul idaresi de hazır bulundu.