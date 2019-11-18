Kaymakam Karadağ: Kadınlarımızda girişimcilik ruhu fazlasıyla mevcut

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya ile birlikte kursiyer kadınların çini eserlerini inceleyen Kaymakam Buğra Karadağ, Hasanlar Köyü kadınlarının Çini İşleme sanatı üzerine yoğun talepleri dolayısıyla söz konusu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaymakam Karadağ, “Biz bu yoğun talepler sırasında fark ettik ki Hasanlar Köyü kadınlarında girişimcilik ruhu fazlasıyla mevcuttur. Gördüğüm kadarıyla sizlerin tek ihtiyacı olan şey, sıkışıp kaldığınızda, çıkış yolu bulamadığınızda destek olacak itici güçtür. Hem Kaymakamlık hem de Belediye tüm birimleriyle ihtiyacınız olan bu desteği sizlere vermeye sonuna kadar hazırdır. İnanıyorum ki, Hasanlar Köyünde sizlerin üreteceği ürünler diğer köylerimize de örnek olacak ve Hisarcık'ta üretilen bu ürünler zamanla tüm Kütahya'ya ve ardından tüm Türkiye'ye pazarlanma imkânı bulacaktır” dedi.

“Sizlerden tek beklentimiz ve temennimiz pes etmemeniz, yılmamanız, yorulmamanızdır”

Kursiyer kadınlara; “Bu noktada sizlerden tek beklentimiz ve temennimiz pes etmemeniz, yılmamanız, yorulmamanızdır” diyen Karadağ,” Bu istek ve azmin de sizlerde yeterince olduğunu gözlemlemekteyim. Unutmayın ki, omuzlarınızdaki yük yalnızca kendi sorumluluğunuzla sınırlı olmayacaktır. Sizlerin başarısı ya da başarısızlığı gelecek nesillerinize referans olacak, onlarda bu tür girişimlere girecek gücü sizlerden alacaktır. Yıllar sonra tüm Hisarcık'ın geçim kaynağı olacak bir işin temellerini atacağınıza inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.