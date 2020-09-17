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Kaymakam Karadağ, köylerdeki içme suyu depolarını inceledi

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Örenköy, Hocalar, Çatak, Güldüren köylerini ziyaret ederek içme suyu depolarında incelemelerde bulundu.


Kaymakam Karadağ, ilçeye bağlı Örenköy, Hocalar, Çatak, Güldüren köylerinde bulunan içme suyu depolarının bakım ve onarımı ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceleyip depolara kurulan klorlama cihazları hakkında İlçe Özel İdare Müdürü ile köy muhtarlarından bilgi aldı. Vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Karadağ, köyün sorunları hakkında bilgi alıp istişarede bulundu.

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