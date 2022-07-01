Kaymakam Karadağ, muhtarlarla bir araya geldi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Haziran ayı muhtarlar toplantısı, Vali Yardımcısı, Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında gerçekleştirildi.

Gazi İlkokulu konferans salonundaki toplantıya Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kütahya DS34.Şube Müdür Vekili İbrahim Kavak, Telekom İl Müdürlüğü Teknik Operasyonlar Yöneticiliği Saha Amiri Hakan Güzen, Kütahya OEDAŞ İl İşletme Müdürü Kamil Uğur Mumcu, Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Rıfat Hatipoğlu, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Özkan Ateş, Karayolları 31. Şube Şefliği Teknikeri Ali Gürdal, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, köy ve mahalle muhtarları ile kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, mahallelerdeki ve köylerdeki sorunlar, talepler, görüşlerin değerlendirilmesi ve takibi amacıyla muhtarlar ile kurumların bir araya gelmesi ve koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı. Köylerde yapılan, içme suyu, kanalizasyon, alt yapı, yol ve ulaşım çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, muhtarlar sırayla söz alarak mahalle ve köylerinin ihtiyaçlarını talep, görüş ve önerilerini bildirdiler. Ayrıca İçişleri Bakanlığının izinsiz kurban derisi toplayan kişiler hakkında yapılacak işlemler, orman yangınları ve düğün, nişan asker uğurlamaları ve benzeri etkinliklere ilişkin güvenlik tedbirleri ve etkinliklerde havaya silahla ateş edilmemesi hakkındaki genelgeler hakkında muhtarlar bilgilendirildi.