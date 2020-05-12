Kaymakam Karadağ: “Tüm gayemiz Hisarcık halkının sağlığı ve esenliğidir”

Kaymakam Buğra Karadağ açıklamasında tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizde de etkilerini gösterdiğine dikkat çekerek,” Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurumları ile birlikte bu mücadeleyi en başından beri kararlılıkla sürdürmektedir. Tüm Dünya'da olduğu gibi söz konusu virüsün etkileri ilçemizde de görülmeye devam etmektedir. Bu sebeple, ilçemizde ortaya çıkan hastaların ve onların temaslılarının yoğunluğu dikkate alınarak, bir mahalle ve başka bir mahallenin 3 sokağı karantina altına alınmıştır. Vefa Sosyal Destek Ekibimiz bu bölgelerde çalışmalarını sürdürmekte ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmaktadır” dedi.

“Yol uygulamaları devam etmektedir”

Hisarcık-Gediz yolunda kolluk kuvvetlerinin ellerinden geldiği ölçüde yol uygulamalarına devam ettiğine vurgu yapan Kaymakam Karadağ,” Emet güzergâhında da, Emet Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen kolluk güçleri çalışmasını sürdürmekte ve bu şekilde kontrol sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu süreçte, maske takmayanlara ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara idari para cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca ilçe hastanemizde, başta Başhekimimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız ellerinden gelen gayretin fazlasını göstermekte ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürmektedirler. Tüm mahalle ve köylerimizde muhtarlarımızda gecesini gündüzüne katarak Vefa Sosyal Destek Grubunun başlıca aktörü olmuşlardır. Bu zorlu dönemde maddi açıdan zor duruma düşen esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza destek olabilmek adına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları da hafta sonları da dahil her gün çalışmaktadırlar. Bu sebeple tüm çalışma arkadaşlarıma Hisarcık'ılar adına teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.

“Bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inancımız tamdır”

Vatandaşların Korona virüs ile alakalı olarak bugüne kadar göstermiş oldukları hassasiyeti artırarak devam ettirmeleri durumunda ilçe olarak bu süreci en az hasarla atlatacaklarına inancının tam olduğunu söyleyen Karadağ,” Bu noktada İslam Dünyasının içinden geçmekte olduğu Ramazan Ayı münasebetiyle organize edilen programlara ara verilmesi büyük önem taşımaktadır. İslam Dininin “bir kişiyi öldüren tüm insanlığı öldürmüş sayılır” hükmü bizlere rehber olmalıdır. Unutulmamalıdır ki alınan ya da alınmayan tüm kararlarda Hisarcık'ı hemşerilerimizin menfaatleri göz önünde bulundurulmaktadır. Tüm gayemizin Hisarcık halkının sağlığı ve esenliği olduğunu bir kez daha hatırlatır, tüm Hisarcıklı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.