Kaymakam Karadağ'dan iş yeri denetimi

Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel ve Hastane Başhekim vekili Dr. Mücahit Kartal ile birlikte iş yerlerinde Covıd-19 salgın hastalığına karşı alınan tedbirleri denetledi.

İşyeri sahibi esnafların dikkat etmeleri gereken kurallar hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulunan Kaymakam Karadağ, vatandaşlara halk sağlığı için uyulması gereken kurallara hassasiyet göstermeleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğini söyledi.