Kaymakam Karadağ'dan köy pazarında Korona virüs denetimi

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Dereköy'de kurulan pazarda Korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında pazarcılara ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye riayet etmeleri hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulunan Kaymakam Buğra Karadağ, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaymakam Karadağ daha sonra karantina altına alınan Hamamköy'de inceleme ve denetimlerde bulunarak, karantina kurallarının harfiyen uygulanması için güvenlik güçlerine talimat verdi.