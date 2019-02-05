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Kaymakam, mahalle muhtarı adaylarıyla seçimleri konuştu

Hisarcık Kaymakamı Furkan Başar, Yenidoğan Mahallesi muhtar adaylarıyla bir araya gelerek, 31 Mart Yerel Seçimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.


Kaymakamlık makamında Kaymakam Furkan Başar başkanlığında, gerçekleşen İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse ve Yenidoğan Mahallesindeki 5 muhtar adayının katıldığı toplantıda; 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi, vatandaşın kararını sandığa özgür bir şekilde yansıtması adına istişarelerde bulunulduğu açıklandı.

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