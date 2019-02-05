Kaymakam, mahalle muhtarı adaylarıyla seçimleri konuştu

Kaymakamlık makamında Kaymakam Furkan Başar başkanlığında, gerçekleşen İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse ve Yenidoğan Mahallesindeki 5 muhtar adayının katıldığı toplantıda; 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi, vatandaşın kararını sandığa özgür bir şekilde yansıtması adına istişarelerde bulunulduğu açıklandı.