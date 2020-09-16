İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Mahmutoğlu: ''Maske ve sosyal mesafe çok önemli''

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uayardı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uayardı.


Son dönemde artan Korona virüs vakalarına dikkat çeken Kaymakam Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ''Esnaflarımıza ziyarette bulunduk. Kendilerine gerekli uyarılarda bulunduk. Kolluk kuvvetlerimizle birlikte vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunun ne kadar önemli olduğunu anlattık. İnşallah birlik içinde hareket ederek bu hastalığın üstesinden geleceğiz'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.