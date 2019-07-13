Kaymakam Okatan, öğrencilerle şehit askerin mezarını ziyaret etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kaymakam Hasan Musab Okatan, Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ile şehit asker mezarını ziyaret etti.

Kaymakam Hasan Musab Okatan, Kur'an Kursu hocaları Hasan Hüseyin Kırlı ve Mehmet Gündüz nezaretinde Cumhuriyet ve Karşıyaka Mahallelerinde öğrenim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ile birlikte ilçe merkezindeki şehit asker mezarını ziyaret etti. Ziyarette Vaiz Bilal Aydoğdu tarafından dua yapıldı. Ziyarete Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar'da katıldı.