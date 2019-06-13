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Kaymakam Okatan'dan örnek davranış

Hisarcık Kaymakam Hasan Musab Okatan, ’Okuma-Yazma Kursu’nu başarıyla tamamlayan yaşlı kursiyer bayanların ’okur-yazarlık’ belgelerini ellerini öperek verdi.

Hisarcık Kaymakam Hasan Musab Okatan, 'Okuma-Yazma Kursu'nu başarıyla tamamlayan yaşlı kursiyer bayanların 'okur-yazarlık' belgelerini ellerini öperek verdi.


Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu karma sergi açılışı öncesi ilçede 'Okuma-Yazma Kursu'nu başarıyla tamamlayan 5 bayan kursiyere 'okur-yazarlık' belgeleri verildi.


Kaymakam Hasan Musab Okatan, ilçede 80 saatlik Okuma-Yazma ve 180 saatlik 2. Kademe Kurslarını başarıyla tamamlayan 5 bayan kursiyerden yaşlı olanların önce ellerini öptü, sonra belgelerini verdi.


İlçede yeni göreve başlayan Kaymakam Okatan'ın saygın ve örnek davranışı tören alandaki davetliler tarafından takdirle karşılandı. (MA-EFE-)

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