Kaymakam Okatan'dan örnek davranış

Hisarcık Kaymakam Hasan Musab Okatan, ’Okuma-Yazma Kursu’nu başarıyla tamamlayan yaşlı kursiyer bayanların ’okur-yazarlık’ belgelerini ellerini öperek verdi.
Hisarcık Kaymakam Hasan Musab Okatan, 'Okuma-Yazma Kursu'nu başarıyla tamamlayan yaşlı kursiyer bayanların 'okur-yazarlık' belgelerini ellerini öperek verdi.
Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu karma sergi açılışı öncesi ilçede 'Okuma-Yazma Kursu'nu başarıyla tamamlayan 5 bayan kursiyere 'okur-yazarlık' belgeleri verildi.
Kaymakam Hasan Musab Okatan, ilçede 80 saatlik Okuma-Yazma ve 180 saatlik 2. Kademe Kurslarını başarıyla tamamlayan 5 bayan kursiyerden yaşlı olanların önce ellerini öptü, sonra belgelerini verdi.
İlçede yeni göreve başlayan Kaymakam Okatan'ın saygın ve örnek davranışı tören alandaki davetliler tarafından takdirle karşılandı. (MA-EFE-)