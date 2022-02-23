Kaymakam Özay, orman fidanlığını ziyaret etti

Kaymakam Didem Dinç Özay, Emet Orman İşletme Müdürü Osman Atasoy, Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve Tarımsal Kooperatif Başkanı Ali Osman Özdoğan ile birlikte Güldüren köyünü ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Özay, köyde yapımı devam eden çok amaçlı salonunda incelemelerde bulundu. Daha sonra ağaçlandırma çalışmaları için ihtiyaç duyulan fidanların üretildiği Güldüren Orman Fidanlığına geçen Özay, Şef İbrahim Badik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.