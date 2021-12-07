İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Özay, yangından zarar gören camide incelemelerde bulundu

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Halifeler köyündeki camide bir süre önce meydana gelen yangın sonrası camide oluşan hasarı yerinde inceledi.


Caminin tamiri süresince vakit namazları ve Cuma namazı için yer düzenlemesinin yapılarak halkın hizmetine sunulduğunu söyleyen Kaymakam Didem Dinç Özay, yangından zarar gören Halifeler köyü camisinin en kısa surede tamir edilip hizmete açılacağını ifade etti.


Kaymakam Özay'ın incelemelerine AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ile Köy Muhtarı Mehmet Deniz de iştirak etti.

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