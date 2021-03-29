Kaymakam Pelvan: ''Aslanapaspor'un başarısı için çalışacağız''

Aslanapaspor yönetim kurulu tarafından, Kaymakam Özgür Pelvan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''Aslanapaspor hak ettiği yerde şampiyon olarak olmalıdır. Bundan sonraki hedefimiz bu doğrultuda ilçemizin kulübüne halkımızla beraber destek vermektir. Amatör gruplarda müsabakalar başladığında elimizden gelen desteği vereceğiz. Futbolcularımızın en iyi şekilde mücadele ederek ilçemizi temsil edeceğinden şüphemiz yoktur. Bugün ziyaretimize gelen yöneticilerimizden gerekli bilgileri aldık. Ziyarette kulüp ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Belediye Başkanımız ve İl Genel Meclisi üyelerimizle birlikte, tüm gücümüzle kulübümüzü destekleyeceğiz '' ifadelerini kullandı.

Ziyarette Kaymakam Pelvan'a Aslanapaspor'un 43 numaralı forması hediye edildi.