Kaymakam Pelvan, koronavirüs denetim ekiplerini ziyaret etti

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''Salgın hastalıkta yaşanan yüksek vaka artışı sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge gereği 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak “Tam Kapanma Dönemi”nin ilk gününde sahada incelemelerde bulunduk. Tam kapanma döneminin Aslanapa ilçemiz için büyük bir fırsat olduğunu vatandaşlarımıza anlattık. Kurallara uyan, mücadeleye destek veren vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirip ülkemizi bu salgın hastalıktan en kısa sürede arındıracağız'' dedi.