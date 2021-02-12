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Kaymakam Pelvan: ''Tüm okullarımız Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime hazır''

Kütahya’nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayacak olan köy okullarında incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak olan köy okullarında incelemelerde bulundu.


İlçeye bağlı Adaköy, Haydarlar, Tokul, Aslıhanlar ve Ören ilkokullarında, İlçe Mili Eğitim Müdürü Halil Etaş ile birlikte gerçekleştirilen incelemede, Korona virüs ile ilgili alınan önlemler değerlendirildi.


Kaymakam Pelvan, yaptığı açıklamada, ''Okullarımızda Korona virüs ile ilgili hijyen önlemleri alındı. Tüm okullarımıza fazlasıyla maske gönderildi. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile çocuklarını okula gönderebilirler. Öğretmenlerimiz tüm tedbirleri uygulatacak şekilde eğitim ve öğretim dönemine hazır'' ifadelerini kullandı.

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