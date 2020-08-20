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Kaymakam Salih Sak, ilçe merkezi ve köylerde denetime katıldı

Kütahya’nın Dumlupınar İlçe Kaymakamı Salih Sak, tüm Türkiye’de başlatılan ve toplum sağlığını önemseyen denetimlere, ilçe merkezinde ve tüm köylerde kendisi bizzat katıldı.

Kütahya'nın Dumlupınar İlçe Kaymakamı Salih Sak, tüm Türkiye'de başlatılan ve toplum sağlığını önemseyen denetimlere, ilçe merkezinde ve tüm köylerde kendisi bizzat katıldı.


Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs Denetimleri genelgesi kapsamında İlçemiz genelinde, kahvehaneler, düğün salonu, marketler, berberler, kuaför, cami ve lokantalarda yapılan denetimleri Belediye Başkan Vekili Hüseyin Şanlı, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve kurum müdürlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Yapılan denetimlerde vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik,maske ve mesafe kurallarının yanı sıra temastan kaçınılması konusunda da uyarılarda bulunduk'' dedi.

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