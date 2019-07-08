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Kaymakam, şehitlik bakım çalışmalarında iş makinası kullandı ve peyzaj çalışmasına katıldı

Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun şehitlik bakım çalışmalarında iş makinası kullanması ve görevli işçilerle birlikte tatil günü olmasına rağmen gün boyu çalışması büyük takdir topladı.

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun şehitlik bakım çalışmalarında iş makinası kullanması ve görevli işçilerle birlikte tatil günü olmasına rağmen gün boyu çalışması büyük takdir topladı.


Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''İlçemize bağlı Ağaçköy'de bulunan şehitliklerimizdeki bakım onarım kapsamındaki peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Mezardaki yabani otların temizlenerek toprağın çapalanması ve çiçekler için özel gübreli toprağın serilme işleri gerçekleştirildi. Sayın Valimiz Dr. Ömer Toraman'ın da saha ziyaretleri kapsamında incelemelerde bulunup verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalarımız el birliği ile yürütülüyor. Bizde İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ile beraber incelemelerde bulunarak çalışmalara katıldık'' ifadelerini kullandı

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