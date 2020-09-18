Kaymakam Soylu ve Başkan Demirci incelemelerde bulundu

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakam Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Bilal Demirci inşaatı devam eden Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundular.

Kaymakam Soylu ve Belediye Başkanı Demirci Hükümet Konağı inşaatına giderek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gelinen nokta ile ilgili yüklenici firma yetkilisinden bilgiler aldılar.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Yeni hükumet konağımız 2800 metrekare kullanım alanına sahip olacak. İlçemizdeki tüm kurumların kullanacağı Hükümet Konağı belirlenen tarihten yaklaşık 3 ay önce tamamlanacaktır. İlçemizi kamu binalarından başlayarak yeniliyoruz. İlçemize Hayırlı olsun” dedi.

İncelemelerin ardından bir değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Soylu, “İlçemiz deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Hem kamu hizmet binalarının hem de ilçemiz genelindeki depreme dayanıksız binaların dönüşüme tabi tutularak sağlıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Hükümet konağı inşaatımız belirlenen tarihten önce tamamlanacağı kanaatindeyim. İnşaatın her kesimini takip ediyoruz. Pazarlar'a hayırlı olsun” diye konuştu.