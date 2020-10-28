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Kaymakam Soyu'dan muhtarlar ile Korana virüs toplantısı

Kütahya’nın Pazarlar İlçesi Kaymakamı Mehmet Soylu, Muhtarlar ile Pandemi süresini değerlendirme toplantısı düzenledi.

Kütahya'nın Pazarlar İlçesi Kaymakamı Mehmet Soylu, Muhtarlar ile Pandemi süresini değerlendirme toplantısı düzenledi.


Kaymakam Mehmet Soylu Başkanlığında ilçe merkezi ile köy mahalle muhtarları ve daire amirlerinin katılımıyla Pazarlar Kaymakamlığı konferans salonunda Pandemi istişaresi düzenlendi.


Toplantıda Pazarlar ilçe merkezi ve köylerindeki Pandemi sürecinde yapılan çalışmalar değerlendirildiği; alınan ve alınması gereken tedbirler üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.


Kaymakam Soylu toplantıda; “Korona virüs salgınına karşı ciddi bir mücadele veriyoruz ve mücadelemiz daha bitmedi. Tedbiri elden bırakmadan kurallara uygun bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor ve alınan tedbirlerin denetlenmesi konusunda muhtarlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de büyük görev düşüyor. Verimli çalışmalarınızdan dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim. Sizlerle koordine içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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