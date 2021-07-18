Kaymakam ve Başkan Yaz Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Kaymakam Armağan Yazıcı ve Belediye Başkanı Halil Başer, yaz Kur'an kursunda eğitim alan öğrencilerle birlikte derse katıldı.

Çavdarhisar İlçe Müftüsü Erkan Aksu ile beraber, ilçe müftülüğü tarafından Yenicearmutçuk köy camisinde açılan Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Kaymakamı Armağan Yazıcı ve Belediye Başkanı Halil Başer, derslerinin nasıl işlendiği nasıl hakkında bilgiler aldı bir süre öğrencilerle sohbet edip işlenen derse katıldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra öğrencilere ikram ve hediyeler veren Kaymakam Yazıcı ve Başkan Başer, tüm öğrencilere başarılar diledi.