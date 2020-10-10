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Kaymakam Yazıcı: ''Köylü vatandaşlarımızın ürettiğini satması önemlidir''

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde haftada bir gün açılan halk pazarında sıkı denetimler uygulandı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde haftada bir gün açılan halk pazarında sıkı denetimler uygulandı.


Yapılan denetimlere, Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Emniyet Amir Vekili Candemir Demirsöz ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Burhan Taşkıran katıldı.


Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''Çavdarhisar ilçemizde haftada bir kez kurulan pazarımızda maske, sosyal mesafe ve fiyat denetimleri titizlikle yapılmaktadır. Halkımızın bilinçlenmesi için pazar yerimizde gerekli uyarılar, ekiplerimiz tarafından sürekli olarak yapılmaktadır. Pandemi döneminde köylü vatandaşlarımızın ürettiği ürünleri satmasını sağlamak ana hedefimiz. Korona virüs (Covid19) tedbirlerinden taviz vermeden faaliyetlerimiz devam edecek'' ifadeleri kullanıldı.

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