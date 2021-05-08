Kaymakam Yazıcı pazar yerinde denetimlere katıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, pazar yerinde yapılan denetimlere katıldı.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "İlçe jandarma komutanı, ilçe emniyet amiri ve denetim personelleri beraberliğinde saat 10.00 ile 17.00 arasında ilçe merkezimizde kurulan pazar yerinde (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptık. Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ettik. Tedbirlere uyarak kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını koruyabiliriz'' dedi.