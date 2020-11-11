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Kaymakam Yazıcı'ya 43 numaralı forma

Kütahya’nın Çavdarhisarspor kulübünün 43 numaralı forması, ilçeye yeni atanan Kaymakam Armağan Yazıcı’ya hediye edildi.

Kütahya'nın Çavdarhisarspor kulübünün 43 numaralı forması, ilçeye yeni atanan Kaymakam Armağan Yazıcı'ya hediye edildi.


Çavdarhisar Spor Kulübü Başkanı Ferat Altındağ, yaptığı açıklamada, ''Kulübümüz yönetimi adına Çavdarhisarspor adına ilçemize yeni atanan Kaymakamımız Armağan Yazıcıy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine hedeflerimizi anlatıp aynı zamanda üzerinde ismi yazan 43 numaralı formamızı kendisine hediye ettik. Kendileri kulübümüze destek için her zaman hazır olduğunu bize belirttiler'' dedi.


Kendisine hediye edilen forma için teşekkür ettiğini belirten Kaymakam Yazıcı, ''Çavdarhisarsporun başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız'' dedi.

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