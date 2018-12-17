Kaymakam Yenigün'den kurslara ziyaret

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursları, Kaymakam Kerem Yenigün tarafından ziyaret edildi.

Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Pazarlar İlkokulunda açılan bağlama ve resim kurslarını ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Yenigün'e Pazarlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan eşlik etti. Kurslarda inceleme yapan Kaymakam Yenigün, Halk Eğitimi Merkezinin bünyesinde haftanın yedi günü sabah ve akşam yapılan kursların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bağlama, Resim, KPSS, YGS, Çocuk Gelişimi, Dikiş Nakış, Giyim Kursu ve Bilgisayar kullanımı kursuna kadar çeşitli alanlarda verilen kurslarda kursiyerlerin eğitim gördüğünü ifade eden Kaymakam Yenigün "Bu kurslar yöre insanımızın hem meslek sahibi olması hem de aile ve yöre ekonomisine katkı sağlaması bakımından önem arz ediyor. Yöremiz için önem arz eden ve vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda açılan bu ve buna benzer kurslara desteğimiz her zaman artarak devam edecektir" dedi.

Ayrıca Kaymakam Yenigün, Pazarlar İlkokulunda açılan bağlama ve resim kurslarına katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.(MB-EFE)