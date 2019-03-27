Kaymakam, yılın doktoru Hakan Ünek'i tebrik etti

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Kütahya'da yılın doktoru seçilen Dr. Hakan Ünek ile Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Fethiye Güven'i tebrik etti.

Tıp Bayramı kapsamında 81 il'de yılın doktorları seçilirken, Kütahya'da yılın doktoru Emet Toplum Sağlığı Merkezi Doktorlarından Dr. Hakan Ünek olmuştu. İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir ile birlikte Ankara'da düzenlenen törende ödülünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın elinden alan Dr Hakan Ünek'i makamında kabul eden Kaymakam Çiçek, kendisini tebrik ederek, plaket takdim etti ve başarılarının devamını diledi.

Çiçek, ''İnsan ve toplum sağlığını korumak için, gece gündüz demeden çalışan, bu kutsal mesleği büyük fedakarlıklarla yerine getiren, mesleğine aşkla bağlı doktorlarımızın bu başarıları, göğsümüzü kabartmış olup, her türlü övgüye ve takdire layıktır'' ifadelerini kullandı.