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Kaymakamdan Başkan Biçer'e hayırlı olsun ziyareti

Kütahya’nın Simav İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, beraberinde Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan ile birlikte, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimleri sonucunda, Belediye Başkanı seçilen Avukat Adil Biçer’i makamında ziyaret etti.

Kütahya'nın Simav İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, beraberinde Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan ile birlikte, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimleri sonucunda, Belediye Başkanı seçilen Avukat Adil Biçer'i makamında ziyaret etti.


Kaymakam Halim, 6 bin 977 seçmenin oyunu alarak Belediye Başkanı seçilen Avukat Adil Biçer ve çalışma arkadaşlarına hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Halim, Simav'da gerçekleşmeyi bekleyen hizmetlerin, yeni seçilen Meclis üyeleri ile birlikte, kısa süre içerisinde yapılabileceğine inandığını belirtti.

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