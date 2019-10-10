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Kaymakamlar, ahşap sanatçısı Karaçam'ın eserlerini inceledi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde ahşap oyma sanatçısı Yaşar Karaçam’ın eserleri göz kamaştırıyor.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ahşap oyma sanatçısı Yaşar Karaçam'ın eserleri göz kamaştırıyor.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Domaniç Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Dumlupınarlı ağaç oymacılığı yapan Yaşar Karaçam'ı evinde ziyaret etti.


Özel ilgisi dolayısıyla stres atmak için ve hobi olarak kurduğu atölyesinde ağaç oymacılığına başlayan, oturduğu apartmanın alt katında yaptığı ürünleri ve dekoratif oymaları sergileyen Yaşar Karaçam, özellikle antika ürünlerin bakım ve onarımını yapıp sergilediğini ifade etti.

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