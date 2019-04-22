Kaymakamlardan Başkan Demirci'ye 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 73'lük rekor oyla AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Bilal Demirci'ye Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Pazarlar Kaymakamı Lütfullah Göktaş hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pazarlar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde AK Partiden Belediye Başkanı seçilen Bilal Demirci'ye 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.

Ziyarette bilgi alışverişinde bulunulduğu ve Pazarlar ilçesi için yapılması planlanan projeler konuşuldu. Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, yaptığı açıklamada yapılacak çalışmalar için belediye olarak tüm kurumlarımızla işbirliği ve uyum içinde çalışacaklarını ifade etti. Başkan Demirci, "Kaymakamlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.