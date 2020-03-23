Kaymakamlıktan “Hisarcık'ta Korona virüs vakası” haberlerine ilişkin açıklama

Kaymakam Buğra Karadağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ”Son günlerde sosyal medyada 'Aşağıyoncaağaç köyünde 6 Korana virüs vakası' şeklinde asılsız haberlerin yer aldığı görülmüştür. İlçemize bağlı Aşağıyoncaağaç köyümüze çalıştıkları Romanya'dan gelen 11 vatandaşımız doktor ve kolluk kuvvetlerimizin gözetiminde evlerinde gözetim altında tutulmaktadır. Bu vatandaşlarımızın hiç birinde Korana virüs rahatsızlığına rastlanmamıştır. Ancak tedbir amaçlı doktor ve kolluk kuvvetlerimizin gözetiminde 14 günlük kritik süreci sağlıklı şekilde atlatmaları sağlanmaktadır'' dedi.