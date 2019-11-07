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Kayserili öğrenciler Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’ni Kayseri Yeşilhisar İlçesi Mithatpaşa Ortaokulu öğrencileri ziyaret gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'ni Kayseri Yeşilhisar İlçesi Mithatpaşa Ortaokulu öğrencileri ziyaret gerçekleştirdi.


Ziyarete, Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve öğrenciler katıldı.


Kaymakamlık rehberi tarafından protokol ve öğrencilere, Roma döneminden kalma Aizanoi Antik Kenti'nde bulunan, Zeus Tapınağı, Stadyum- Tiyatro Kompleksi ve dünyanın ilk borsalarından biri olan Aizanoi Macellum hakkında detaylı bilgiler verildi.

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