Kazakistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümü Kütahya'da da kutlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ TÖMER) tarafından hazırlanan Kazak öğrencilerin katıldığı etkinlikte 'Kazakistan'ın 30. Bağımsızlık Yıl Dönümü' kutlandı.

Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu, TÖMER öğretim görevlileri ve öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Ahmet Uslu “Bağımsızlık bir kader değil, karakterdir. Türk-İslam coğrafyasında bağımsızlığı için mücadele etmiş ve etmekte olan bütün milletlerin hep yanında olduk bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

TÖMER'de halen 137 Kazakistanlı öğrencinin Türkçe öğrenmekte olduğunu belirten Doç. Dr. Uslu, tüm ülkelerin milli günlerine önem verdiklerini ve bu sevinci onlarla birlikte yaşamaya devam edeceklerini söyledi.

Programda konuşan Rektör Kazım Uysal, “Bağımsızlığın ne demek olduğunu en iyi bizler biliriz. Yedi düvelle savaşarak elde ettiğimiz bağımsızlığın ebede kadar en kutsal değerimiz olduğunun bilincindeyiz. Başta Kazakistan olmak üzere bağımsızlıkları için can vermiş, mücadele etmiş bütün masum milletlerin yanındayız ve yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Bu günler bizi bir araya getiriyor. Birlik ve beraberliğimizi bu vesile ile bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Ancak sizlere düşen görev çok önemli. Bağımsızlık sadece vatanın düşmandan temizlenmesi değil, ekonomik, fikri bağımsızlık da en az vatanın bağımsızlığı kadar önemlidir. Sizler buraya fikri bağımsızlığı elde etmek ve kendi ülkenizden güzel düşüncelerle ülkelerinizin kalkınmasına hizmet için geldiniz. Bizler de bu bilinçle çalışmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz bütün öğrencilerimizi kucaklıyoruz. Bir insan, bir dünya anlayışı ile sizlerin sevinçlerinde de, kederlerinde de yanınızdayız. Bunu unutmayınız” diye konuştu.

Rektör Uysal'ın Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlamasının ardından Kazakistanlı öğrenciler milli dans ve oyunlarını sergilediler. Program birlikte söylenen şarkıdan sonra bağımsızlık yıl dönümü hatırasına pasta kesimi ile sona erdi.