Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ensar Vakfı tarafından "Kebikeç Kitap Kahve" törenle açıldı.

Ensar Vakfı Tavşanlı Şubesinin hazırladığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında ilçeye yeni konseptiyle kitap - kafe kazandırıldı.

Protokol üyeleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla açılışı yapılan Kebikeç Kitap Kahve, Tavşanlı Belediyesi'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Hayrettin Karaca Parkı'nda inşa ettiği binada hizmet verecek.

Açılış programı Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayarak, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Ensar Vakfı Tavşanlı Şube Başkanı Ali Kılınç ve Proje Koordinatörü Hatice Balı konuşma yaptı.

Vakfın Genel Müdürü Hüseyin Kader, törende yaptığı konuşmada, Ensar Vakfı'nın Türkiye'nin geleceğine önemli katkılar sunacak gençlerin yetişmesi için birbirinden güzel projelere imza attığını söyledi.

Projelerle güzel insanların yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Kader, "Bugün Kebikeç'i açmak için buradayız. Kebikeç kitap kurtları şeyhinin adı olduğu ve üzerine yazıldığı kitaba haşeratın, o melekten korktuğu yahut şeyhlerinin adına saygı duyduğu için zarar vermediği rivayet edilir. Normal kağıtlara yazıldığı zaman o kurtçuklar o kağıtları, kitapları yerler. Kebikeç ile o kurtçuklara şu söylenir, ' Bu kitap senin değildir, ona sakın dokunma' neden çünkü o kitapların nesilden nesile intikal etmesi lazım. İşte böylesi güzel mekanlar da bizlerin gençlerimize miras bırakacağımız mekanlar. Bu bölgeler aslında bizlerin medeniyetimizin temel dinamiklerini oluşturan mekanlar. Güzel insanların geçtiği yerler. Bizim kültürümüzü yaşayan ve yaşatan mekanlar. Burada güzellikleri yaşatıyorlar. Rabbim onları daim eylesin inşallah. Bu devleti, bu milleti, bu vatanı yıkmak bölmek ve parçalamak isteyenler için muazzam bir fitne ortamı hazırlanıyor ve muazzam bir çalışma yürütülüyor. Şu anda Türkiye'mizde 39 ilimizde 174 noktada yangın çıkartıldı. 164 noktada kontrol altına alındı, 14 noktada yangın devam ediyor. Rabbim bu yangınlarda şehit olanlara rahmet eylesin. Rabbim ailelerine sabırlar ihsan eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Birliğimizi ,beraberliğimizi kaybetmeyelim. Şu mekanlara sahip çıkalım, buraları yaşatmak noktasında gayretlerimizi çabalarımızı gösterelim. Rabbim hepinizden razı olsun" dedi.

Ensar Vakfı Tavşanlı Şube Başkanı Ali Kılınç ve Proje Koordinatörü Hatice Balı da projeler hakkında bilgi verdi.

Program sonunda gençlerle birlikte dua ve sonrasında kurdele kesilerek açılış gerçekleşti.