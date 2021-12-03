Kedinin kuyruğunu bantladılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kedinin kuyruğu bantlanarak işkence yapıldığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hanım Çeşme Mahallesi'nde bir 'kedinin kuyruğunun kopması' amacıyla bantlandığı ve günlerdir bu şekilde dolaştığı belirtildi.

Bir vatandaş tarafından fotoğrafı çekilen kedi, gözden kayboldu. Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasından sonra kedinin bulunması için bir grup hayvan sever mahallede arama çalışması yapıldı. Kedinin tüm aramalara rağmen bulunamadığı belirtildi.