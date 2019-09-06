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Kendi çizdiği ‘Kaplumbağa Terbiyecisi' konulu resmi Müdür Başyiğit'e hediye etti

Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.

sınıf öğrencisi Özlem Çınar, kendi çizdiği ‘Kaplumbağa Terbiyecisi' konulu resmi İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e hediye etti.


Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Tasarım Bölümü'nde okuyan 12. sınıf öğrencisi Özlem Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e kendi çizdiği "Kaplumbağa Terbiyecisi" konulu resmi hediye ederek yeni binanın hayırlı olması dileklerini iletti.


10. sınıftan itibaren resimle ilgilenmeye başladığını ifade eden Özlem Çınar, karakalem, yağlı boya ve akrilik tarzı resimler yaptığını belirtti.


Çınar,” Geçtiğimiz Temmuz ayında Sera AVM'de resim sergisi açarak birçok resmimi sergiledim. "Kaplumbağa Terbiyecisi" resmini de 3 günde bitirdim ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni binasına uygun olacağını düşünerek Milli Eğitim Müdürümüze hediye ettim. Şu an resimle alakalı özel dersler alıyorum ve Resim Öğretmeni olmayı istiyorum” diye konuştu.

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