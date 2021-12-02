"Kendin Yap Atölyeleri" öğrencilerine kavuşuyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "Kendin Yap Atölyeleri" projesinde ilk toplantı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) Endüstriyel Tasarım Atölyesi'nde gerçekleştirildi.

YENEP Endüstriyel Tasarım Atölyesi'nde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Kendin Yap Atölyeleri" projesinde YENEP-ÖSS sınavını kazanarak BİLSEM ve İstiklal Ortaokulu'ndaki atölyelerde uygulamalara katılacak öğrenci ve velilere oryantasyon programı uygulandı.

Sınıflardan toplam 152 öğrenciye uygulanan uyum programı ile öğrencilerle tanışma etkinliği düzenlendi.

Velilere yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler Proje Koordinatörü Hakan Aygün tarafından aktarıldı. YENEP Endüstriyel Tasarım Atölyesinde bulunan alt istasyonları birlikte gezildi. Bundan sonraki süreçte öğrencilerin çalışma gruplarına ayrılarak atölyelerde uygulamalara başlaması beklenildiği söylendi.